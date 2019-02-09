Jandarmadan Çubuk'ta Okul Ziyareti
1 saat önce
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Jandarma bünyesinde kurulan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu'nun üyeleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti.
ANKARA'nın Çubuk
ilçesinde Jandarma
bünyesinde kurulan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu'nun üyeleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde, askeri öğrenciler tarafından sosyal sorumluluk projeleri için kurulan 'Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu', Çubuk Kışlacık İlkokulu ve Kışlacık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişilik grup, öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti. Ziyarete, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam
da katıldı.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:20 Kaynak: DHA
Vatandaşlar Doğu Ekspresi Biletlerini Bulamadıklarını Belirterek Şikayet Etti
Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı