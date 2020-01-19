Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı - Son Dakika

Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı

6 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca operasyona katılan Mehmetçiğin diz boyu kar altındaki fotoğrafı 'Daha yeni başlıyoruz' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.

Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı, System.String[]

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca operasyona katılan Mehmetçiğin diz boyu kar altındaki fotoğrafı 'Daha yeni başlıyoruz' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından çetin kış şartlarında operasyonlarını sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafı yayımlandı. Arazide diz boyu kar altında operasyona giden Mehmetçiğin fotoğrafı 'Yorulmak mı? Asla! Daha yeni başlıyoruz' notu ile paylaşıldı. Fotoğraf, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
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