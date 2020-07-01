Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ