Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin vatandaşların da desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ