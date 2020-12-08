Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

08.12.2020 12:08
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Melikgazi ilçesinde yapılan operasyon neticesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A. ve A.E. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, Terör Örgütü, Kayseri, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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