Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu İ.A.'nın yakalanması için operasyon düzenlendi. İ.A.'nın Melikgazi ilçesinde bulunan ev ve işyerine yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A.'nın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve üzerinde terör örgütüne ait bilgileri içeren dijital materyal taşıdığı bilgisi alınan Suriye uyruklu A.E.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.E. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.E.'nin üzerinde yapılan aramada birçok dijital materyal ele geçirilerek el konuldu. A.E.,'nin jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ