Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

10.05.2022 16:46
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye'de bulundukları dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. ekiplerce şahısların Melikgazi ilçesindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca ikamette yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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