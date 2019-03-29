Jandarmadan Dedektör Köpekli Uyuşturucu Baskını
1 saat önce
Isparta'da jandarma ekiplerinin dedektör köpekle düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Isparta
'da jandarma ekiplerinin dedektör köpekle düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, valizleri ve araçlarda yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Gönen
ilçesindeki Süleyman Demirel
Havalimanı kavşağında yol kontrolü yaptığı esnada, şüphe üzerine 3 aracı durdurdu. Jandarma ekiplerinin dedektör köpek ile yaptığı denetimlerde, şüpheliler, araç ve valizlerinde yapılan aramalarda 8 gram eroin maddesi, 2 gram kokain maddesi, 2 gram esrar maddesi, 9 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili M.A.M. (28), B.Ö. (19) ve Y.E.Ş. (24) gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:32 Kaynak: İHA
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