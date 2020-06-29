Jandarmadan define avcılarına operasyon - Son Dakika

Jandarmadan define avcılarına operasyon

Jandarmadan define avcılarına operasyonERZURUM'da define avcılığı yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenleyen jandarma bol miktarda tarihi olduğu değerlendirilen eser ile 1 adet tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarmadan define avcılarına operasyon ERZURUM'da define avcılığı yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenleyen jandarma bol miktarda tarihi olduğu değerlendirilen eser ile 1 adet tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tortum ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu örgütlü olarak işlediklerini belirlediği 4 şüpheliye yönelik 25 Haziran günü operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 1 adet define arama dedektörü, 1 adet dedektör adaptörü, 10 adet metal define arama çubuğu, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser ele geçirildi. Jandarmanın yaptığı aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 19 adet av tüfeği fişeği bulundu. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı

Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek

İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak

Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum

Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı

Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti

Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum