Jandarmadan define avcılarına suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan define avcılarına suçüstü - Son Dakika

Jandarmadan define avcılarına suçüstü

6 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü mülki sınırları Ö.K., S.T., A.T., M.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar arazide kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde; 1 adet makro marka deep hunter model altın arama dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ile bu cihazlara bağlı aparatlar ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor. - KİLİS

Musabeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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