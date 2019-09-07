Son Dakika Haberleri: Jandarmadan definecilere operasyon: 7 gözaltı
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Jandarmadan definecilere operasyon: 7 gözaltı

22 dakika önce

Adıyaman İl jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.

Jandarmadan definecilere operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Adıyaman İl jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Tokaris bölgesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan operasyonda A.D., A.K., İ.H.K., S.T., R.K., R.K., ve A.K., isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2 adet hitli makinesi, 1 adet aydınlatma kablosu, 1 adet kürek, 1 adet jeneratör ve 1 adet kerpeten ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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