Jandarmadan definecilere suçüstü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde patlayıcı düzenek kurarak define arayan 4 kişi jandarmanın dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düşecek Köyü Gökbel mevkiinde düzenli devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, bir mağarada dört kişinin olduğunu tespit etti. Yapılan ani baskınla yakalanan 4 şahsın kaçak kazı yaptıkları ve kaçak kazı esnasında cinsi tespit edilemeyen patlayıcı düzenek kullandıkları anlaşıldı. Mağara etrafında güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, etrafta yaptıkları aramalarda çalıların içerisine gizlenmiş bir adet jeneratör, bir adet hilti ve yaklaşık yüz metre uzunluğunda kablo bulundu. Ayrıca bir battaniye, bir adet kazma ve taş kırmakta kullanılan çekiç ve demire el konuldu. Olayda suç üstü yakalanan M.A.A, C.Ş, S.Ç, C.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Düşecek köyü Muhtarı Ali Koç, yaptığı açıklamada, "Jandarma devriye gezerken define arayacılarını yakaladı. Bunlar 4 kişiler. Yakalandıktan sonra malzemeleri ortaya çıktı. Daha sonra Kütahya'dan jandarma ekipleri geldi. Alt tarafta bir mağara var. Mağaranın içerisine tane fünye benzeri bir şey yerleştirmişler. Dinamit veya başka bir şey. Şuanda dinamit olan bölgeyi patlatacaklar ve ondan sonra burayı terk edeceğiz" dedi.

Daha sonra bomba imha ekipleri düzeneği kontrollü bir şekilde patlattı.