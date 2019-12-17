Jandarmadan definecilere suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan definecilere suçüstü - Son Dakika

Jandarmadan definecilere suçüstü

6 saat önce

Kütahya'da define arayan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmadan definecilere suçüstü, System.String[]

Kütahya'da define arayan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası civarında şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.


Olay yerine ulaşan ekipler, kayanın altında izinsiz kazı yapan A.N.A, A.D, M.A, F.G, V.E, Y.E, M.A. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.


Jandarma zanlıların kullandığı patlayıcı, jeneratör, kırıcı delici matkap ve akülü iki aydınlatma sistemi el koydu.


Patlayıcılar jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiği belirtildi.


8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi
Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi

Son Dakika Haberleri
21:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası bana "Gazetelerim emrinizdedir" dedi - Son Dakika Haber
21:42 Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Son Dakika Haber
21:40 Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Son Dakika Haber
21:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hiçbir ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç... - Son Dakika Haber
21:37 Dışişleri'nden şehit diplomatlara ilişkin dava dosyasının Avustralya'da yeniden açılması hakkında... - Son Dakika Haber
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Son Dakika Haber
21:02 Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan definecilere suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]