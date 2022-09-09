JANDARMADAN DEPOYA SAHTE İÇKİ BASKINI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde jandarmanın sahte içki üretilen bir depoya düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Jandarma, Ermenek Mahallesi'nde Ş.Ç. ve A.Y.'nin imalathane olarak kullandıkları depoda sahte içki üretimi yaptığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin kullandığı depoya baskın düzenleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakaladı. Depoda sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış 300 şişe viski, sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış 30 şişe rakı, sahte bandrol ve etiketlenmesi yapılmış 30 şişe votka, 30 litre doluma hazır viski, 30 litre doluma hazır rakı, 100 litre etil alkol, 100 şişe kapağı, 690 viski şişesi etiketi, 450 viski şişesi kapüşonu ve bol miktarda boş alkol şişesi ile viski aroması ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.