Jandarmadan depremzedelere yardım - Son Dakika

Jandarma tarafından depremzedelere yardım yapılarak, bugüne kadar bin 100 çadırı kurdukları bildirildi.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçtiğimiz cuma günü saat 20.55'te yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde yoğun hasar alan bölgelerin başında Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçeleri gelmesi nedeniyle, burada depremzedelere yardım için kurum ve kuruluşlar arasında bulunan Jandarma, depremzedelere yardım yaparak çadır kurulması ve yardımların dağıtılması konusunda çabasını sürdürüyor. Soğuk kış günlerinde vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyorlar. Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi İlçelerinde tüm köylerde jandarma ekipleri yardıma ihtiyaç duyan bütün vatandaşların deprem çadırlarını ev ev gezerek kurduğu ve yardım malzemelerini evlerine kadar götürdüğü bildirildi. Bugüne kadar bin 100 vatandaşın çadırının jandarma ekiplerince kurulduğunu ve çadırların teslim edildiğini belirtildi.



Sık sık köyleri gezen jandarma birimlerinin vatandaşların isteklerini not alarak ilgili yerlere süratle ileterek yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladığı kaydedildi. - MALATYA