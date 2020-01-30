Jandarmadan depremzedelere yardım eli - Son Dakika
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Jandarmadan depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Mehmetçik evsiz kalan vatandaşlara çadır kurma ve yardım çalışmalarına devam etti.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Mehmetçik evsiz kalan vatandaşlara çadır kurma ve yardım çalışmalarına devam etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası evsiz kalan vatandaşlara Mehmetçik ulaşılması zor yerlere ve zorlu hava şartlarına rağmen çadır kurarak ve çadır kurmada yardımda bulunarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

(Mehmet Kalay/İHA)

Jandarmadan depremzedelere yardım eli

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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