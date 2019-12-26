Jandarmadan dev içki operasyonu: 5 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yeni yılı fırsat bilerek büfe ve eğlence mekanlarına sahte içki satma hazırlığında bulunan kişilere yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, satışa hazır halde toplamda 5 ton sahte içki ele geçirildi. Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)'na ait 2,5 milyon sahte bandrol ele geçiren ekipler bandrollerinin orijinaliyle birebir aynı olduğunu, vatandaşların ve esnafın sahte olduğunu anlamasının mümkün olmadığını tespit etti.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K., U.K., N.G., M.U. ve D.K. isimli bir şahısların yaklaşan yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek, hazırladıkları sahte bandrollerle piyasaya yüklü miktarda sahte alkol sürecekleri bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Fatih, Silivri, Şişli ve Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösterdiği belirlendi.



Belirlenen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ve şüphelileri yakın takibe alan Jandarma ekipleri; Fatih'te faaliyet gösteren U.K.'nin sık sık kapalı bir otoparka giriş çıkış yaptığını tespit etti. Şüpheliyi suçüstü yakalamak için hazırda bekleyen ekipler, sahte içkileri almaya gelen U.K.'yi kıskıvrak yakaladı. Otoparkta bulunan ve şüpheliye ait olan 2 araçta arama yapan Jandarma ekipleri, karton kutulara kolilenmiş ve satışa hazır vaziyette 2 bin 68 litre sahte votka, bin 744 litre sahte viski ile 680 litre sahte rakı ele geçirdi. Silivri'de yapılan eş zamanlı operasyonla da şüpheli N.G.'ye ait araçta arama yapıldı. Aramalarda; 542 litre bandrolsüz içki bulundu.



Tekel bayide sahte içki satışı



Şişli'de düzenlenen operasyonda ise kendine ait tekel bayisinde sahte alkol satışı yaptığı belirlenen H.K. kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri; bayinin arka kısmında bulunan lavabo kısmında, üzeri yer döşemesiyle kaplanmış gizli bir bölüm tespit etti. Kapağı açan Jandarma ekipleri, burada 140 litre sahte viski, 236 litre sahte rakı ve 154 litre sahte votka olmak üzere toplam 530 litre sahte alkol ele geçirdi.



2,5 Milyon sahte bandrol ele geçirildi



Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda, M.U. isimli çete üyesi, sahte olarak üretilen alkollere orijinal görünüm kazandırmak maksadıyla ürettiği bandrolleri D.K. isimli şahsa teslim ederken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra şüphelilerin kullandığı araçlarda arama yaptı. Aramalarda; M.U.'ya ait aracın bagajından 2,5 milyon adet sahte TAPDK bandrolü bulundu.



Orijinali ile birebir aynı bandrol yapmışlar



Ele geçirilen sahte bandrollerin kontrolünü yapan ekipler; bandrollerinin orijinaliyle birebir aynı yapılmış olduğunu, vatandaşların ve esnafın sahte olduğunu anlamasının mümkün olmadığını sadece, TAPDK'ya ait "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi" (BÜİS) uygulamasında sahte olduklarının anlaşıldığını tespit etti.



5 ton sahte içki ele geçirdi



Yapılan operasyonlarda toplamda 5 ton sahte içki ele geçirildi.



Jandarma'dan yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı



Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini, yaklaşan yılbaşı nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini, özellikle otel, bar ve eğlence merkezleri ile restoranlarda içki şişelerinin gözleri önünde açılmasını istemelerini ve akıllı bandrolü detaylı bir şekilde inceleyerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünleri satın almamalarını, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi" (BUİS) mobil uygulamasını akıllı telefon ve tabletlerine yükleyerek kontrolünü yapabileceklerini, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine ve "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti.



Yakalanan 5 şahıs adli makamlara sevk edilirken, Jandarma ekipleri olayla bağlantılı diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. - İSTANBUL