İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada - Son Dakika

İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada

29.01.2021 11:10

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mega kente kaçak alkol getirilen bir tıra operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mega kente kaçak alkol getirilen bir tıra operasyon düzenledi. Operasyon anı kameralara yansırken, tırdaki 10 bin litre kaçak alkole el konuldu. Jandar4ma komutanlığında sergilenen ele geçirilen alkoller havadan görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yaptığını tespit ettikleri şüphelileri yaklaşık 2 ay boyunca takibe aldı. Şüphelilerin etil alkolleri il dışından kaçak yollarla temin ettiğini ve İstanbul'a sevk ettiklerini belirleyen jandarma operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, etil alkollerin sevk edildiği tıra Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde operasyon düzenledi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, içerisinde yapılan aramalarda şüpheliler tarafından sahte içki yapımında kullanılan 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 10 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyonda H.M.G. gözaltına alındı.

Öte yandan kendilerine gelen kaçak etil alkollerin yakalandığını bilgisini alan şüphelilerin daha önce ürettiği sahte içkileri aynı gün il dışına kaçırmaya çalıştığını tespit eden jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda bu sefer bir kamyoneti takibe aldı ve operasyon düzenledi. Kamyonette yapılan aramalarda ise şüpheliler tarafından daha önce kaçak etil alkoller kullanılarak üretilmiş ve orijinal alkolerinin şişe ve marka etiketlerinin birebir kopyalayarak hazırlanmış 100 Cl'lik şişelere 1.000 adet Votka, 1.000 adet Rakı, 1.000 adet Cin olmak üzere toplam 3 Bin litre sahte içki ele geçirilirken, İ.E.isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde ele geçirilen suç unsurlarının tamamına el konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M.G. ve İ.E. isimli şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi. Ele geçirirken etil alkoller drone ile havadan da görüntülendi.

-İHA-

İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada
İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada
İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada
İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada

Jandarma, İstanbul, Marmara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu         
11:10
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:45:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da jandarmadan dev sahte alkol operasyonu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei