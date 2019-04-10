Jandarmadan Dev Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda, 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk maddesi ve 48 adet bidon içerisinde 2 bin 400 litre benzin ele geçirildi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
'nin Enez
ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda, 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk maddesi ve 48 adet bidon içerisinde 2 bin 400 litre benzin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından icra edilen operasyon kapsamında Edirne-Enez-Karaincirli köyü sahil yolunda 2 araç durdurularak, C.Ü. ve E.K. isimli iki şüpheli yakalandı.
Araçların yakalandığı bölgeye yakın arazide yapılan araştırmada toplam 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk uyuşturucu madde ile 48 adet plastik bidon içerisinde toplam 2 bin 400 litre benzin olduğu değerlendirilen akaryakıt ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere ve araçlara el konulurken, 2 şüpheli şahsın Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındığı bildirildi. - EDİRNE
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