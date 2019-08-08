Son Dakika Haberleri: Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

1 saat önce

Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildiDÜZCE - Düzce il Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
DÜZCE - Düzce il Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır halde 404 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu paralarına el konuldu.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında Düzce Merkez ve Gölyaka ilçesinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken şahısların evlerinde ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda satışa hazır halde poşet içinde 296 gr. uyuşturucu madde, 108 gr. toz esrar, 4 tane hassas terazi, kök kenevir bitkisi, esrar öğütme aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör, 431 adet tabanca fişeği, 2 adet G3 piyade tüfeği fişeği ile suçtan kazanıldığı düşünülen 2 bin 300 TL para yakalandı.
Yakalanan suç unsurlarına el konulurken gözaltına alınan şahıslardan 2'si Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.T. ve E.Y. gözaltındaki işlemleri tamamlanarak Düzce Adliyesine sevk edildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca yapılan fiziki ve teknik takip doğrultusunda 12 kişi hakkında kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da kalpazan operasyonu
Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:12:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]