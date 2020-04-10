Jandarmadan devriyeyi görünce selam verip durduran küçük çocuk paylaşımı - Son Dakika

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Jandarmadan devriyeyi görünce selam verip durduran küçük çocuk paylaşımı
6 saat önce
Jandarmadan devriyeyi görünce selam verip durduran küçük çocuk paylaşımı.
Jandarmadan devriyeyi görünce selam verip durduran küçük çocuk paylaşımı
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:54 Kaynak: DHA
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