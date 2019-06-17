Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi
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Jandarmadan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi

1 saat önce

Sınır hattında görev yapan ve en zorlu koşullarda bile görevlerini üstün başarıyla yerine getiren Dicle Elektrik Beytüşşebap İlçe İşletme Şefliği personeline, Jandarma Alay Komutanlığı tarafından 'Teşekkür Belgesi' verildi.

Jandarmadan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi, System.String[]
Sınır hattında görev yapan ve en zorlu koşullarda bile görevlerini üstün başarıyla yerine getiren Dicle Elektrik Beytüşşebap İlçe İşletme Şefliği personeline, Jandarma Alay Komutanlığı tarafından 'Teşekkür Belgesi' verildi.

Dicle Elektrik İlçe İşletme Şefi Mesut Ataman, teşekkür belgesini Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü töreni sırasında aldı. Şırnak'ın Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesindeki Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene kurum amirleri, muhtarlar, vatandaşlar ve güvenlik mensupları katıldı. Tören sırasında Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım İşletme Şefliğinde çalışan personeller adına şef Mesut Ataman'a bir teşekkür belgesi verdi.

Albay Saruhan teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, Dilce Elektik personelinin özverili çalışmalarını taktirle karşıladıklarını söyledi. Saruhan, "Yaz kış demeden halkımıza, özellikle de kış aylarında her türlü zor şartlara rağmen üs bölgelerinde bulunan askeri karakollarımıza elektrik verebilmek için olağanüstü çaba sarf ederek, görevlerini üstün başarıyla yapan Dicle Elektrik ekipleri ve İşletme Şefi Mesut Ataman'a teşekkür ederim. Komutanlığım adına bu belgeyi kendilerine vermekten onur duyarım" dedi.

Dicle Elektrik ekipleri, özellikle ağır kış şartlarında diğer tüm yerleşim birimleri gibi, sınır hattında bulunan askeri üs bölgelerinde yaşanan arızaları gidermek için ciddi gayretler gösterip buraların enerjisiz kalmaması için yoğun çaba göstermişti. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Şırnak, Jandarma, Beytüşşebap, Dicle
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