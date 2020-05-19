Jandarmadan down sendromlu gence sürpriz doğum günü - Son Dakika

Ekipler, mumları yanan pasta ile 23 yaşına giren down sendromlu Fatma'yı evinde ziyaret etti.

Darende ilçesi Günpınar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Atilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için yeni yaşına giren kızı Fatma'ya pasta alamadığını Alo 156 Jandarma İmdat hattına bildirdi.

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