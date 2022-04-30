Jandarmadan dron destekli "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan dron destekli "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması

30.04.2022 13:55
Jandarmadan dron destekli "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bayramınız Kemerli Olsun" projesi dahilinde Ramazan Bayramı öncesi jandarma trafik ekipleri sürücülere yönelik dron destekli denetim yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bayramınız Kemerli Olsun" projesi dahilinde Ramazan Bayramı öncesi jandarma trafik ekipleri sürücülere yönelik dron destekli denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek ve bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" projesi çerçevesinde trafik kazalarını önlemek için denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Kavak Yolu'nda oluşturulan noktalarda dron uçurarak denetim gerçekleştirdi. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in de katıldığı uygulamada, araçlar havadan da takip edildi. Kaymakam Ertürkmen ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer tarafından durdurulan sürücülere broşür verilerek emniyet kemeri ve hız konusunda uyarıldı.

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılması için uygulamaların yapıldığını belirten Ertürkmen, "29 Nisan itibarıyla emniyet bölgemizde 'Bayrama Kemerle Bağlan' etkinliği dahilinde çalışma yapmıştık, bugün de dış mahallemizde jandarma bölgemizde bu çalışmayı yürütüyoruz. Özellikle bugün daha da fark ettik ki trafik daha da bir yoğunlaşmış. Dışarıdan misafirlerimizin geldiğini görüyoruz. Onları özellikle uyarıyoruz. Hayatın büyük bir yoğunluğu var, yorgunluğu var. Trafik akışı bugünlerde çok artmış durumda. Belki direksiyonda sağlam giderken her hangi bir sıkıntı yok ama kaza anında muhakkak kemerli olmalarını ve hayata kemerle bağlanmalarını istiyoruz. Özellikle ön tarafta oturanlar kemerlerini takıyorlar ama arka koltukta oturanların kemerlerini takmadıklarını görüyoruz. Özellikle çocuklarımızın kemerlerinin takılmadığını fark ediyoruz. Oysa bu son derece tehlikeli. Vatandaşları bu konuda da uyarıyoruz. Arkada oturan yolcularımızda, özellikle çocuklarımızın kemerlerini taksınlar. Anne babalar dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Jandarmadan dron destekli Bayramınız Kemerli Olsun uygulaması
Jandarmadan dron destekli Bayramınız Kemerli Olsun uygulaması
Jandarmadan dron destekli Bayramınız Kemerli Olsun uygulaması
Jandarmadan dron destekli Bayramınız Kemerli Olsun uygulaması
Jandarmadan dron destekli Bayramınız Kemerli Olsun uygulaması
Jandarmadan dron destekli Bayramınız Kemerli Olsun uygulaması
Jandarmadan dron destekli Bayramınız Kemerli Olsun uygulaması

YORUMLAR
500
Bafra'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması Bafra'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor

Hisarcık, Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan dron destekli 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan dron destekli "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement