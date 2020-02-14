Jandarmadan drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması

6 saat önce

Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.

Jandarmadan drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması, System.String[]

Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube koordinatörlüğünde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla drone ile emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yapıldı. Erzurum- Bingöl D-950 karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan araçlar üzerinde yapılan kontrollerde sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Çat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - ERZURUM

Erzurum, Çat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
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