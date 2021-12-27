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Jandarmadan drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

27.12.2021 15:18
Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Havza- Bafra karayolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetimde vatandaşlara trafik kurallarına uymaları uyarılarda bulundu. Ekipler tarafından Havza'da radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrollerine aralıksız devam edileceği bildirildi. Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

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Hisarcık, Jandarma, Havza, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan drone destekli trafik denetimi - Son Dakika


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