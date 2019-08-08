Son Dakika Haberleri: Jandarmadan drone ile denetim
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Jandarmadan drone ile denetim

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince Kurban Bayram öncesi drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarmadan drone ile denetim, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince Kurban Bayram öncesi drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığının trafik ve asayiş timleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle gerçekleştirdiği uygulamada, trafik kurallarına uyma bilinci ve algılanan yakalanma riski duygusunun yaygınlaştırılması amacıyla denetim yaptı.
Trafik kontrollerinde sürücülere hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları, yorgun araç kullanmamaları ve yayaların yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerinde geçiş önceliğinde bulunmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Ayrıca ekipler, sürücülere çikolata ikramında bulundu.
Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:08 Kaynak: AA
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