Jandarmadan drone ile Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Jandarmadan drone ile Kovid-19 denetimi
6 saat önce
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, bahçe ve mesire alanlarında drone ile denetim gerçekleştirildi.
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, bahçe ve mesire alanlarında drone ile denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerden Keskin'de Çeşnigir Kanyonu, Bahşılı'da Karaahmetli Tabiat Parkı, Yahşihan'da piknik alanlarında, merkezde de Kent Ormanı'nda denetim yaptı.
Ekipler, drone ile yaptıkları denetimlerde alanlarda vatandaşların olup olmadığını kontrol ederek, yasaklara uymayan az sayıda kişiyi evlerine gitmeleri için uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:07 Kaynak: AA
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