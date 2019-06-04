Son Dakika Haberleri: Jandarmadan drone ile trafik denetimi
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Jandarmadan drone ile trafik denetimi

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarmadan drone ile trafik denetimi, System.String[]
Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Malkara uygulama noktasında Süleymanpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 personel ile yapılan uygulamaya katılan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, şapka ve broşür dağıttı.
Kaymakam Yurt burada gazetecilere yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle yollarda büyük bir yoğunluk olduğunu söyledi.
Üzücü olaylarla karşılaşmamak için dikkatli olunması gerektiğini aktaran Yurt, "Ramazan Bayramı bu yıl 9 gün tatil. Aynı zamanda okullarında kapanma zamanına denk gelmesi sebebiyle yollarda çok büyük bir trafik hareketliliği var. Bu trafik hareketleri kendi içerisinde maalesef riskleri de barındırıyor. Her seferinde istemediğimiz üzücü olaylar meydana geliyor. Can kayıpları, mal kayıpları meydana geliyor." ifadelerini kullandı.
Jandarma ekipleri drone ile havadan denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:12 Kaynak: AA
Malkara, Süleymanpaşa, Jandarma, Güncel
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