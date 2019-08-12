Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi
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Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

1 saat önce

Tokat'ta jandarma trafiği havadan denetledi.

Jandarmadan
Tokat'ta jandarma trafiği havadan denetledi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlaşan trafiği kontrol etmek için Tokat-Almus kara yolunda uygulama yaptı.
Ekipler, uygulamada trafiği havadan drone ile denetledi.
Jandarma ekipleri durdurdukları araçlarda ise sürücüler ile yolcuların bayramlarını kutlayarak şeker dağıttı, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kentte bayram süresince trafik denetimlerinin süreceği öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:59 Kaynak: AA
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