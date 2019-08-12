Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

Tokat'ta jandarma trafiği havadan denetledi.

Tokat'ta jandarma trafiği havadan denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlaşan trafiği kontrol etmek için Tokat-Almus kara yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, uygulamada trafiği havadan drone ile denetledi.

Jandarma ekipleri durdurdukları araçlarda ise sürücüler ile yolcuların bayramlarını kutlayarak şeker dağıttı, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte bayram süresince trafik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki

Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu

10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti