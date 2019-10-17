Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi

Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

1 saat önce

Erzurum'da, jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarmadan

Erzurum'da, jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl jandarma Komutanlığına bağlı Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Erzurum- Artvin kara yolu Çağlayan Mahallesi mevkisinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini ve trafik kazalarının azaltılması sağlamak amacıyla drone ile trafik uygulaması yaptı.

Denetimlerde, 15 trafik kuralı ihlali yapan hatalı sürücüyü drone ile tespit eden ekipler, kurallara uymayan 8 sürücüyü uyararak 2 bin 885 lira ceza kesti.

Uygulamada ayrıca ekiplerce sürücülere "jandarma" logolu anahtarlık verildi.

Jandarmanın benzer uygulamalarının süreceği belirtildi.

Jandarma, Erzurum, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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