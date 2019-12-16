Hassa ilçesinde jandarma ekiplerince drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, Hassa- Gaziantep kara yolunda drone destekli trafik denetimi yaptı.

Ekipler, denetim sırasında sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimde sürücülere "Kış aylarında daha güvenli seyahat için uyulması gereken hayat kurtaran 10 kural"ın yer aldığı broşürler de dağıtıldı.

Öte yandan Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bu yıl içerisinde ilçe genelindeki trafik uygulamalarında, yaklaşık 30 bin aracın denetlendiği ve eksiklikleri bulunan bin 826 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi.