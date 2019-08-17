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Jandarmadan drone ile zehir takibi

21 dakika önce

İzmir (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yerleri drone ile tespit edilen bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadan drone ile zehir takibi, System.String[]
İzmir (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yerleri drone ile tespit edilen bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile yaptığı arazi taramasında kırsal Ovakent Mahallesi'nin Sulukaya mevkisinde ormanlık alanda öbekler halinde 10 farklı alana ekili yasa dışı Hint keneviri olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda boyları 2-3 metre arasında değişen bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bitkiler teker teker sökülerek imha edilmek üzere Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yerleri havadan belirlenen yasa dışı bitkileri eken şahıs ya da şahısların tespiti için çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR
Jandarma, Ödemiş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:04 Kaynak: İHA
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