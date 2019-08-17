Jandarmadan drone ile zehir takibi
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İzmir (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yerleri drone ile tespit edilen bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:04 Kaynak: İHA
(İHA) – İzmir'in Ödemiş
ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yerleri drone ile tespit edilen bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Ödemiş İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, drone ile yaptığı arazi taramasında kırsal Ovakent
Mahallesi'nin Sulukaya mevkisinde ormanlık alanda öbekler halinde 10 farklı alana ekili yasa dışı Hint keneviri olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda boyları 2-3 metre arasında değişen bin 39 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bitkiler teker teker sökülerek imha edilmek üzere Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yerleri havadan belirlenen yasa dışı bitkileri eken şahıs ya da şahısların tespiti için çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR
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