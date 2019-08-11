Jandarmadan droneli trafik denetimi
1 saat önce
Elazığ'da, jandarma ekipleri drone destekli trafik uygulaması yaptı.
Elazığ'da, jandarma ekipleri drone destekli trafik uygulaması yaptı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:55 Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamaya yönelik Elazığ'ın Keban ve Baskil ilçeleri ile Tunceli'nin Pertek ilçesi kara yollarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Eş zamanlı yapılan denetimlerde 6 jandarma timi görev aldı.
"Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirilmede bulunuldu, konuyla ilgili broşürler dağıtıldı.
Bayram süresince trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
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