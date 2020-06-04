Jandarmadan droneli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan droneli uyuşturucu operasyonu
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Bahçeköy ve Eminaçma köyünde drone ile uyuşturucu incelemesi yaptı.
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Bahçeköy ve Eminaçma köyünde drone ile uyuşturucu incelemesi yaptı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda 438 kök kenevir ele geçirildi.
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri drone ile havadan denetimlerine devam ediyor. Düzce merkeze bağlı Bahçeköy'de çatısı olmayan metruk bir binada kenevir tespit etti. Yapılan incelemede A.C.'ye ait olduğu tespit edilen metruk binada 176 kök kenevir ele geçirildi. A.C. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada evin bahçe bölümündeki yıkıntı haldeki ahır duvarları arasına ekilmiş boyları 40 ile 100 santimetre arasında değişen bakımı yapılmış dipleri gübrelenmiş toplam 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.C. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği ikinci operasyon ise merkeze bağlı Eminaçma köyünde gerçekleştirildi. Eminaçma'da bulunan bir arsada kenevir bitkisi olduğu ihbarını alan ekipler düzenledikleri operasyon ile 262 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:38 Kaynak: İHA
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