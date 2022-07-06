Jandarmadan dronlu trafik uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan dronlu trafik uygulaması

06.07.2022 11:04
Jandarmadan dronlu trafik uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi cep telefonu kullanımından kaynaklı kazaların önüne geçmek için uygulama yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi cep telefonu kullanımından kaynaklı kazaların önüne geçmek için uygulama yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi seyir halinde cep telefonu kullanımından kaynaklı oluşabilecek kazaların azaltılması ve emniyet kemeri takılmaması nedeni ile meydana gelen ölümlerin ve yaralanmaların engellenmesi amacıyla, yol kullanıcılarında "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutmak amacıyla dron ile denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler sürücüleri kurallara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi KIZ ARKADAŞININ İNTİHARINI ÖNGÖREBİLME İHTİMALİNE RAĞMEN TARTIŞTIĞI İÇİN CEZA İSTENDİ KIZ ARKADAŞININ İNTİHARINI ÖNGÖREBİLME İHTİMALİNE RAĞMEN TARTIŞTIĞI İÇİN CEZA İSTENDİ Uzmanından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme, et tüketimi ve etin saklanmasına ilişkin öneriler Uzmanından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme, et tüketimi ve etin saklanmasına ilişkin öneriler
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan dronlu trafik uygulaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu
11:09 Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi
11:03 ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! "Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı"
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan dronlu trafik uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement