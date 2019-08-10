Jandarmadan dronlu trafik ve asayiş denetimi
45 dakika önce
Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile trafik ve asayiş denetimi yaptı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
'de Kurban Bayramı
öncesi İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri drone ile trafik ve asayiş denetimi yaptı.
Kurban Bayramı'na saatler kala asayiş ve trafik denetimleri hız kazandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesi için hareketliliğin arttığı bölgelerde denetim yaptı. Son olarak Eskişehir Seyitgazi
karayolu ve Emirler mahallesinde kurulan hayvan pazarında drone ile denetim yapıldı. Çok sayıda araç dronelar ile kontrol edilirken, bazılarına cezai işlemler de uygulandı. Ekipler, denetimlerin yanı sıra kurbanlık alışverişinde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşları bilgilendirerek uyardı. - ESKİŞEHİR
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi Yolcu otobüslerine sıkı denetim "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu