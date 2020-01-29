Jandarmadan "Duman" operasyonu: 23 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'Duman' operasyonu: 23 şahıs yakalandı - Son Dakika

Jandarmadan "Duman" operasyonu: 23 şahıs yakalandı

11 dakika önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 23 şahsı yakaladı.

Jandarmadan

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 23 şahsı yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması"na 58 ekip, 202 personel ile katıldı. 169 noktada gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 223 şahıs sorgulandı, 169 iş yerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 20 kişi çeşitli suçlardan, 1 kayıp şahıs, 1 basit yaralama, 1 cezaevinden firar/borcunu ödeme ihlal olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı. Uygulamalarda bin 500 gram kubar esrar, 1 adet kenevir bitkisi, 5 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 177 adet boş makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tütün mamulü paket makinası ele geçirildi. Öte yandan Kabahatler Kanunu gereği 8 şahsa toplam 2 bin 928 TL idari para cezası uygulanırken ekipler tarafından yakalanılan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Öte yandan "Türkiye Duman Uygulaması" Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılca Jandarma Karakol Komutanlığınca Ereğli ilçesi Kurtlar köyünde faaliyet gösteren bir tekel bayinde yapılan kontrolde toplam 247 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır 20'şerli içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara olduğu tespit edildi. Tespit edilen sigaralara ekipler tarafından el konuldu. İş yeri sahibi İ.D. (33) hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

(İHA)

Zonguldak, Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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