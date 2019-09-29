Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "Dumansız Araç" uygulaması
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Jandarmadan "Dumansız Araç" uygulaması

33 dakika önce

Kars'ta 46 noktada 241 jandarmayla "Dumansız Araç" uygulaması yapıldı.

Jandarmadan

Kars'ta 46 noktada 241 jandarmayla "Dumansız Araç" uygulaması yapıldı.


Kars İl Jandarma Komutanlığınca Arpaçay- Akyaka yol ayrımında yapılan uygulamada, bin 394 araç kontrol edilirken, 2 bin 796 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, tütün ve tütün mamullerinin tüketildiğinin tespit edilen kişilere 2 bin 827 lira idari para cezası ve 46 araç sürücüsüne toplam 12 bin 52 TL idari trafik cezası uygulandı. Uygulamada eksiklikleri görülen 12 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 basit yaralama ve 4 yoklama kaçağı olmak üzere haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kars, Araç, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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