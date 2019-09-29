Jandarmadan

Kars'ta 46 noktada 241 jandarmayla "Dumansız Araç" uygulaması yapıldı.



Kars İl Jandarma Komutanlığınca Arpaçay- Akyaka yol ayrımında yapılan uygulamada, bin 394 araç kontrol edilirken, 2 bin 796 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.



Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, tütün ve tütün mamullerinin tüketildiğinin tespit edilen kişilere 2 bin 827 lira idari para cezası ve 46 araç sürücüsüne toplam 12 bin 52 TL idari trafik cezası uygulandı. Uygulamada eksiklikleri görülen 12 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 basit yaralama ve 4 yoklama kaçağı olmak üzere haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KARS