Jandarmadan duygulandıran hareket - Son Dakika
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Jandarmadan duygulandıran hareket

08.03.2022 14:59
Jandarmadan duygulandıran hareket

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeni ile bağ bahçede çalışan kadınlara sürpriz yaptı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeni ile bağ bahçede çalışan kadınlara sürpriz yaptı. Ekipler, Kadınlar Günü nedeniyle çalışan kadınlara karanfil vererek kadınlar gününü kutladı.

Ekipler, sorumluluk sahasında bulunan ilçe köy ve mezralarda icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında çalışan kadınlara, saygı duyulduğu bir yıl olması dileğinde bulunulup kadınlar günü kutlanarak kendilerine karanfil takdim edildi. - SİİRT

Jandarmadan duygulandıran hareket
Jandarmadan duygulandıran hareket
Jandarmadan duygulandıran hareket
Jandarmadan duygulandıran hareket

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Kadınlar Günü, Jandarma, Siirt, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan duygulandıran hareket - Son Dakika


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