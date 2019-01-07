Jandarmadan Duygulandıran Klip

Jandarma Genel Komutanlığınca 'Görme Engelliler Haftası' nedeniyle sosyal medya hesaplarında paylaşan klip duygulandırdı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 'Görme Engelliler Haftası' nedeniyle sosyal medya hesaplarında paylaşan klip duygulandırdı.



Jandarma Özel Asayiş Komutanlığınca 'Görme Engelliler Haftası' nedeniyle duygusal bir klip hazırlandı. Klipte terör operasyonlarında bir gözünü kaybeden Yarbay Necmettin Tetik ile JÖAK'ta görevli Jandarma Başçavuş Savaş Karakocaoğlu'nun görme engelli kızı Minik Ada yer aldı.



Klipte, "Birlikte daha güçlüyüz. Daima yanınızdayız" mesajı verildi. - ANKARA

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