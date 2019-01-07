Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Duygulandıran Klip

Jandarmadan Duygulandıran Klip

1 saat önce

- Jandarmadan duygulandıran klipANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 'Görme Engelliler Haftası' nedeniyle sosyal medya hesaplarında paylaşan klip duygulandırdı.

- Jandarmadan duygulandıran klip

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 'Görme Engelliler Haftası' nedeniyle sosyal medya hesaplarında paylaşan klip duygulandırdı.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı tarafından 'Görme Engelliler Haftası' nedeniyle duygusal bir klip hazırlandı. Klipte terör operasyonlarında bir gözünü kaybeden Yarbay Necmettin Tetik ile JÖAK'ta görevli Jandarma Başçavuş Savaş Karakocaoğlu'nun görme engelli kızı Minik Ada yer aldı. Klipte, "Birlikte daha güçlüyüz. Daima yanınızdayız" mesajı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Jandarma, Genel
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