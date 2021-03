Spor camiasından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajları - Son Dakika

Spor camiası, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü" nedeniyle mesajlar yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor federasyonları ve kulüpleri tarafından yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU"Vatan için canlarını seve seve feda edenlerin destanıdır Çanakkale!Zaferimizin 106. yıl dönümünü gururla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"Yüce milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi olan Çanakkale Zaferi , Kurtuluş Savaşımıza da ilham veren, birlik ve beraberlik ruhumuzun abideleştiği eşsiz bir kahramanlık destanıdır.'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden atalarımızın yaktığı bağımsızlık (ve özgürlük) meşalesi, ilelebet yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bu toprakları bize ebedi vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk , silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU"106 yıl önce bugün milletimiz şanlı bir destan yazmış, dönemin en donanımlı ordularını Çanakkale'de dize getirmiştir. Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştirmekle kalmayarak; bu topraklarda birlik ve beraberlik duygularını yeniden filizlendirmiş, Kurtuluş Savaşı'mıza ilham veren mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur.Yurdun her yerinden vatan için cepheye koşan yüz binlerce kahraman, 'Çanakkale geçilmez' sözünü bütün dünyanın hafızasına silinmez biçimde kazıyarak tarihimizde bir gurur abidesi olarak yerlerini almıştır. Çanakkale ruhu, ülkemiz ve milletimiz için çalışırken her daim rehberimiz, vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır.Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor; bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU"Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını kutluyor;Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU"18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü kutluyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI FATİH ÇİNTİMAR"Ey Şehit Oğlu Şehit İsteme Benden Makber,Sana Ağuşunu Açmış Duruyor PeygamberAziz Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz."TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106.yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU"Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığınBu toprak, bir devrin battığı yerdir.""Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 106 yıl önce Çanakkale'de kutlu bir zafer kazanan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU"106 yıl önce işgal güçlerinin en güçlü donanmalarına geçit verilmeyerek yazılan Çanakkale Geçilmez Destanında kazanılan Zafer ve bırakılan kutsal mirasta, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyor ve şükranla yad ediyoruz."BEŞİKTAŞ"Türkiye Bayrağı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."GALATASARAY"Şanlı Türk tarihinin dönülmez noktalarından biri olan tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" mesajını veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz."FENERBAHÇE"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun!"TRABZONSPOR"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir!Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."MEDİPOL BAŞAKŞEHİR"Çanakkale zaferimizin 106. yılı kutlu olsun, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun..."HATAYSPOR"Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı;Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun."GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan cennet vatanımızın kutsal şehitlerini, rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun!"FATİH KARAGÜMRÜK"Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."GÖZTEPE"Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyoruz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de yaşamını yitirmiş kahramanlarımız olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz."DEMİR GRUP SİVASSPOR"Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanabilmesi için canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyoruz."FRAPORT TAV ANTALYASPOR"18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yılı kutlu olsun!Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?"'Çanakkale Geçilmez' gerçeğini dünyanın hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."YENİ MALATYASPOR"Onlar, tarihi kalemle değil kanlarıyla yazdılar.""18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."ÇAYKUR RİZESPOR"Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bir karış toprağını düşmana çiğnetmemek için şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."KASIMPAŞA"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü kutlu olsun! Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."ANKARAGÜCÜ"Çanakkale'ye, ölüme gittiğimiz yol,ve sonra toprak, o toprağın insanları.Garb'ın ufkunda, çelik zırhlarıyla bekliyor,ve sonra başlıyor, tarihin en büyük savaşı."BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR"Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun!"YUKATEL DENİZLİSPOR"Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cephede görev alan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz!"GENÇLERBİRLİĞİ "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı kutlu olsun!"