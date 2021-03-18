Spor camiasından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajları - Son Dakika

Bir evladın babaya en acı vedası! Bige Önal, sevgilisinin desteğiyle ayakta durdu

Spor camiası, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü" nedeniyle mesajlar yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor federasyonları ve kulüpleri tarafından yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle: