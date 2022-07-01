İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Seferihisar ilçesi, Atatürk Mahallesinde 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan düzensiz göçmenlere geçit yok: 59 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.