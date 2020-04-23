Jandarmadan Ecrin'e sürpriz kutlama - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri bugün doğum günü olduğunu öğrendikleri 3 yaşındaki Ecrin Güneş Tatar'a sürpriz kutlama yaptı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçedeki çocukları unutmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan miniklere bugün bir sürpriz yaparak günlerdir araçlarından evde kalın anonsu yapan jandarma ekipleri bu kez 23 Nisan şarkısı çaldı.

JANDARMADAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde oturan ve bugün 3 yaşına giren Ecrin Güneş Tatar isimli minik kızın doğum günü olduğunu öğrendi. Ona sürpriz bir kutlama yapan ekipler, evine pasta götürerek minik Ecrin'in yeni yaşını kutladı.