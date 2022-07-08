Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı

08.07.2022 13:18
Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 446 kişi sorgulanırken, 1 kişi yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 446 kişi sorgulanırken, 1 kişi yakalandı. Denetimlerde aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise işlem yapıldı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi sorumluluk alanında bulunan umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Adala, Sart, Çaltılı, Mersindere, Durasıllı ve Karapınar mahallerinde bulanan 11 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 446 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde eğlence mekanlarına birçok suçtan işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarma tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı - Son Dakika
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