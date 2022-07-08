Huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi sorumluluk alanında bulunan umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Adala , Sart, Çaltılı, Mersindere, Durasıllı ve Karapınar mahallerinde bulanan 11 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 446 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde eğlence mekanlarına birçok suçtan işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan eğlence mekanlarına sıkı denetim: 446 kişi sorgulandı - Son Dakika

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