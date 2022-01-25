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Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret - Son Dakika

Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret

25.01.2022 15:47
Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret

Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaretELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ depreminden 24 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan ve depremin simgesi haline gelen 4 yaşındaki Yüsra Yıldız ve ailesini...

Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ depreminden 24 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan ve depremin simgesi haline gelen 4 yaşındaki Yüsra Yıldız ve ailesini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yüsra bebek büyüdü. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin 2'nci yıl dönümünde, arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından enkaz altından çıkarılan Yüsra kardeşimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret
Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan Yüsra'ya ziyaret - Son Dakika
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