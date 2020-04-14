Muş'ta jandarma ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen fişeklerle "Muş evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 214 tabanca fişeği, 231 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 av tüfeği kartuşu, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bir şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, duyarlı vatandaşların 156 Jandarma İmdat hattını arayarak her türlü ihbarı bildirmesinin emniyet ve asayişin sağlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Ekipler, ele geçirdikleri fişeklerle "Muş evde kal" ve "T.C. evde kal" yazarak vatandaşları salgına karşı uyardı.