Jandarmadan Elif Nisa'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Ünlükaya köyünde 7 yaşında giren Elif Nisa Alver'e jandarma ekipleri sürpriz doğum günü yaptı.

Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan Elif Nisa'ya sürpriz yaparak pasta ile köyüne gitti. Jandarma ekipleri görünce oldukça sevinen Elif Nisa Alver, alkışlar eşliğinde pastasını kesti. Tuba- Adem Alver çiftinin kızları Elif Nisa ise asker abilerine teşekkür ederek onlara şiir okudu.

Ekipleri, pasta ve hediyeyle kapılarında görünce çok sevindiklerini belirten anne Tuba Alver, "Bugün kızımın doğum günü hem de çocuk bayramı. Jandarmamız sürpriz yaparak evimize geldiler. Kızım çok mutlu oldu" dedi.

Jandarma ekipleri daha sonra köyleri dolaşarak ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler vererek, bayramlarını kutladılar.