Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi - Son Dakika
Jandarmadan 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi
15 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olumsuz hava şartlarına rağmen 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:19 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olumsuz hava şartlarına rağmen 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yapıldı.
Türkiye genelinde olduğu Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından ağır kış şartlarına rağmen 'emniyet kemeri ve cep telefonu' denetimi yapıldı. Emniyet kemeri ve cep telefonu denetiminin yanında zincirsiz yola çıkan araçların ilerlemesine müsaade etmeyen Jandarma Trafik Timleri; kış şartlarında zincir takmanın ve emniyet kemeri kullanmanın öneminin yanında araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konusunda sürücüleri ve yolcuları bilgilendirdi. - VAN
Son Dakika Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı Uludağ'da kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, isyan etti: Bize psikolojik şiddet uyguluyorlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Erdoğan, Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye bağırmış Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular